খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ চারটি ম্যাচ। বিকেলে নটিংহামের বিপক্ষে খেলবে লিভারপুল।

টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি

অ্যাডিলেড-ক্যাপিটাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নেপাল-ভিক্টোরিয়া
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লর্ডস টেস্ট-৩য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট

আরব আমিরাত-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-নটিংহাম
বিকেল ৫-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ৮টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

কভেন্ট্রি সিটি-হাল সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টটেনহাম-নিউক্যাসল
রাত ১০-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেভিয়া-আতলেতিকো
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

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