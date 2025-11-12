খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগে আছে একটি ম্যাচ।

সিলেট টেস্ট–২য় দিন

বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯–৩০ মি., নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ

ব্রিসবেন হিট–পার্থ স্করচার্স
দুপুর ২–১০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

