খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়ান কাপে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ আজ, প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান। আছে এফএ কাপের ম্যাচ।

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল

বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান
 বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

এফএ কাপ

ওয়েস্ট হাম-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ’

লাৎসিও-সাসসুয়োলো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

