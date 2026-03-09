আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ মার্চ ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;নারী এশিয়ান কাপে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ আজ, প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান। আছে এফএ কাপের ম্যাচ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt; \u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt; বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ওয়েস্ট হাম-ব্রেন্টফোর্ড\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;লাৎসিও-সাসসুয়োলো\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন \u0026lt;/p\u0026gt;