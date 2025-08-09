লাল গালিচা থেকে আলো ঝলমলে মঞ্চে খেলার জগতের তারকারা
খেলা ডেস্ক
ভুটান থেকে ছুটে এসেছিলেন দুই নারী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা ও তহুরা খাতুনএক ফ্রেমে ফুটবলের সোনালি অতীতের তারকারাএক সারিতে পাওয়া গেলে সাবেক ক্রিকেটারদেরসাবেক ও বর্তমান ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের মিলনমেলা ছিল সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার অুনষ্ঠান
অনেকদিন পর দেখা, সেলফি তুলে নিলেন নারী ক্রীড়াবিদেরা
আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত বাংলাদেশের সাবেক স্প্রিন্টার মোশাররফ হোসেন শামীমকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। পাশে ক্রেস্ট হাতে সিটি গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক জাফর উদ্দিন সিদ্দিকী
গান গাইছেন বাংলাদেশের খেলাধুলার ইতিহাসের চার তারকা সাবেক ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, দাবাড়ু নিয়াজ মোরশেদ, শুটার সাবরিনা সুলতানা ও আসিফ হোসেন খানজুরি বোর্ডের পাঁচ সদস্য (বাঁ থেকে) দুলাল মাহমুদ, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, মাহফুজা খাতুন শিলা, শারমিন আক্তার রত্না ও আতহার আলী খানহকি তারকা রাসেল মাহমুদ জিমির কাছ থেকে বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের ক্রেস্ট ও ডামি চেক নিলেন তরুণ দাবাড়ু মনন রেজা (বাঁয়ে)বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ ফুটবলার তহুরা খাতুনকে ক্রেস্ট ও চেক তুলে দিলেন ভারোত্তোলক মোল্লা সাবিরা সুলতানাএকই ফ্রেমে দুই বর্ষসেরা রানারআপ দুই ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজ ও তাসকিন আহমেদদাবার রানি রানী হামিদের হাত থেকে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের সম্মাননা স্মারক গ্রহন করলেন ফুটবল তারকা ঋতুপর্ণা চাকমাঋতুপর্ণার ‘ডাবল ডিলাইট’।
জুরিদের বিবেচনায় বর্ষসেরা ঋতুপর্ণা পাঠকের ভোটেও বর্ষসেরা নির্বাচিত হয়েছেন এক ফ্রেমে পুরস্কারজয়ী পাঁচ ক্রীড়াবিদ। বাঁ থেকে বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ তহুরা খাতুন, বর্ষসেরা রানারআপ মেহেদী হাসান মিরাজ, বর্ষসেরা রানারআপ তাসিকন আহমেদ, আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত মোশাররফ হোসেন শামীম, বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ঋতুপর্ণা চাকমা ও বর্ষসেরা উদীয়মান মনন রেজা