আজ টিভিতে যা দেখবেন (০২ ডিসেম্বর ২০২৫)

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বাংলাদেশ-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
স্পেন-নামিবিয়া
বেলা ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৬-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভারত-সুইজারল্যান্ড
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-ম্যান সিটি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বার্সেলোনা-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ