খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ঢাকায় চলছে বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ। ইংল্যান্ডে চলছে ১০০ বলের ক্রিকেট দ্য হানড্রেড।

ফুটসাল

বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
বেলা ২–৩০ মি.. টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড

লন্ডন স্পিরিট-এমআই লন্ডন (নারী)
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ২

লন্ডন স্পিরিট-এমআই লন্ডন (পুরুষ)
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

আরও পড়ুন