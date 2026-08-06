আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ আগস্ট ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;ঢাকায় চলছে বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ। ইংল্যান্ডে চলছে ১০০ বলের ক্রিকেট দ্য হানড্রেড।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বেলা ২–৩০ মি.. টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;লন্ডন স্পিরিট-এমআই লন্ডন (নারী)\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;লন্ডন স্পিরিট-এমআই লন্ডন (পুরুষ)\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২ \u0026lt;/p\u0026gt;