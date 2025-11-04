খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি-বায়ার্ন ম্যাচ।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

১ম ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

নাপোলি-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

টটেনহাম-কোপেনহেগেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

ব্রাজিল-হন্ডুরাস
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
জার্মানি-কলম্বিয়া
রাত ৮-৪৫ মি., ফিফা প্লাস
ইংল্যান্ড-ভেনেজুয়েলা
রাত ৯-১৫ মি., ফিফা প্লাস

আরও পড়ুন