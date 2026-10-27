আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ অক্টোবর ২০২৬)

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু আজ। ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড–ভারত তৃতীয় টি–টুয়েন্টিও আজ।
সিলেট–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ট্যাপম্যাড
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
ফ্লিটউড টাউন–আর্সেনাল
রাত ২টা, ফ্যানকোড