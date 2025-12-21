আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ ডিসেম্বর ২০২৫)

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। মাউন্ট মঙ্গানুই ও অ্যাডিলেডে চলছে টেস্ট। লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি বার্সেলোনা।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
রেনেগেডস-হারিকেনস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ভাইপার্স-এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
জিরোনা-আতলেতিকো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হাইডেনহাইম-বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২