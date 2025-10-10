আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ অক্টোবর ২০২৫)

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। দিল্লিতে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট। আছে বিশ্বকাপ ফুটবলে বাছাইপর্বের ম্যাচ।
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
রংপুর-চট্টগ্রাম
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস
সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ফ্রান্স-আজারবাইজান
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
জার্মানি-লুক্সেমবার্গ
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বেলজিয়াম-উত্তর মেসিডোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
সেশেলস-আইভরিকোস্ট
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
দক্ষিণ সুদান-সেনেগাল
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
গাম্বিয়া-গ্যাবন
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
টোগো-কঙ্গো ডিআর
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
লেসোথো-নাইজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
সাও তোমে-তিউনিসিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস