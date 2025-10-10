খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। দিল্লিতে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট। আছে বিশ্বকাপ ফুটবলে বাছাইপর্বের ম্যাচ।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

দিল্লি টেস্ট-১ম দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি: ২য় কোয়ালিফায়ার

রংপুর-চট্টগ্রাম
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

ফ্রান্স-আজারবাইজান
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

জার্মানি-লুক্সেমবার্গ
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বেলজিয়াম-উত্তর মেসিডোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ ফুটবল: বাছাইপর্ব

সেশেলস-আইভরিকোস্ট
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

দক্ষিণ সুদান-সেনেগাল
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

গাম্বিয়া-গ্যাবন
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

টোগো-কঙ্গো ডিআর
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

লেসোথো-নাইজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

সাও তোমে-তিউনিসিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

আরও পড়ুন