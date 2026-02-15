আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ভারত-পাকিস্তান মহারণ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হবে ম্যাচ। রাতে আছে এফএ কাপের ম্যাচ।
নেপাল-আরব আমিরাত
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ)
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বার্মিংহাম-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ৫
স্টোক-ফুলহাম
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
আর্সেনাল-উইগান
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
নাপোলি-রোমা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
ওভিয়েদো-বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
ভায়েকানো-আতলেতিকো
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
লেভান্তে-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
মায়োর্কা-বেতিস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ