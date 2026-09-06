আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

নারী এশিয়ান কাপে আছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল-চেলসির লন্ডন ডার্বি।
বাংলাদেশ এ দল-দ. আফ্রিকা এ দল
দুপুর ১-৩০ মি., ক্রিকেট সিএ টিভি ইউটিউব
শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
এভারটন-ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-চেলসি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ভ্যালেন্সিয়া-বার্সেলোনা
সন্ধ্যা ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড
আলাভেস-ওসাসুনা
রাত ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড
এস্পানিওল-সেভিয়া
রাত ১টা, টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড
শেষ ষোলো
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
জুভেন্টাস-মিলান
রাত ১২-৪৫ মি., জি ফাইভ, বিগিন অ্যাপ