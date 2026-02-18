আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ পাকিস্তানের বাঁচা–মরার ম্যাচ, প্রতিপক্ষ নামিবিয়া। রাতে ম্যাচ আছে ভারতেরও। চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে চারটি ম্যাচ।
বাংলাদেশ ‘এ’-মালয়েশিয়া
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
দক্ষিণ আফ্রিকা-আরব আমিরাত
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
পাকিস্তান-নামিবিয়া
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
কারাবাগ-নিউক্যাসল
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বোডো/গ্লিমট-ইন্টার মিলান
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-আতলেতিকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
উলভারহ্যাম্পটন-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এসি মিলান-কোমো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন