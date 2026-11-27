এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। চলছে অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল আছে ব্রাজিলের ম্যাচ। আছে অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড টি–টুয়েন্টি।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
বেলা ২–১৫ মি., ইউরোস্পোর্ট ও ট্যাপম্যাড
পুলিশ–আবাহনী
বেলা ২–৩০ মি., ফেসবুক/বাফুফে টিভি
রহমতগঞ্জ–মোহামেডান
বেলা ২–৩০ মি., ফেসবুক/বাফুফে টিভি
কিংস–ফর্টিস
বিকেল ৫–৩০ মি., ফেসবুক/বাফুফে টিভি
বাংলাদেশ ‘এ’–পাকিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
কলম্বিয়া–সার্বিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
কোস্টারিকা–ব্রাজিল
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
নটিংহাম–চেলসি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লেভান্তে–রেসিং
রাত ২টা, টি স্পোর্টস