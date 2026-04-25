এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা ফুটবলার, ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ–সেরা ও আরও ৮ প্রশ্ন

\u0026lt;p\u0026gt;ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচসেরা, বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্যতিক্রমী চ্যাম্পিয়ন, একাধিকবার গোল্ডেন বলজয়ী ফুটবলার; দেখুন তো আপনি কতটা জানেন?\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচসেরা, বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্যতিক্রমী চ্যাম্পিয়ন, একাধিকবার গোল্ডেন বলজয়ী ফুটবলার; দেখুন তো আপনি কতটা জানেন?\u0026lt;br\u0026gt; ১. টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ডাবল সেঞ্চুরি কার? ক. আজহার আলী খ. কুমার সাঙ্গাকারা গ. গ্রায়েম স্মিথ ঘ. টম ল্যাথাম\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: কুমার সাঙ্গাকারা\u0026lt;br\u0026gt; —বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনবার ২০০ ছুঁয়েছেন শ্রীলঙ্কান গ্রেট, এর একটি ট্রিপল সেঞ্চুরি।\u0026lt;br\u0026gt; ২. পয়েন্টের ভিত্তিতে বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া একমাত্র দেশ কারা? ক. ইংল্যান্ড খ. উরুগুয়ে গ. জার্মানি ঘ. ব্রাজিল\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: উরুগুয়ে\u0026lt;br\u0026gt; —১৯৫০ বিশ্বকাপে চার দলের ফাইনাল রাউন্ডে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে।\u0026lt;br\u0026gt; ৩. বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড একবারই ৫ ম্যাচের টি–টুয়েন্টি সিরিজ খেলেছে। কবে? ক. ২০১৭ খ. ২০২১ গ. ২০২২ ঘ. ২০২৩\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: ২০২১ —২০২১ সালে বাংলাদেশ সফরে ৩–২ ব্যবধানে হারে নিউজিল্যান্ড।\u0026lt;br\u0026gt; ৪. বিশ্বকাপ ফুটবলের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল দুবার জেতা একমাত্র খেলোয়াড় কে? ক. জিনেদিন জিদান খ. দিয়েগো ম্যারাডোনা গ. রোনালদো ঘ. লিওনেল মেসি\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: লিওনেল মেসি\u0026lt;br\u0026gt; —২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপে দুবার সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।\u0026lt;br\u0026gt; ৫. কোন টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেট পেয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান? ক. ২০১৬ খ. ২০২১ গ. ২০২২ ঘ. ২০২৪\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: ২০১৬ \u0026nbsp;—২০১৬ সালে কলকাতায় ২২ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার।\u0026lt;br\u0026gt; ৬. বিশ্বকাপ ফুটবল ২৪ থেকে ৩২ দলের হয়েছিল কত সালে? ক. ১৯৯৪ খ. ১৯৯৮ গ. ২০০২ ঘ. ২০০৬\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: ১৯৯৮ \u0026nbsp;—১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপে প্রথমবার ৩২টি দল খেলে।\u0026lt;br\u0026gt; ৭. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোন খেলোয়াড় প্রথম ম্যাচসেরা হয়েছেন? ক. আকরাম খান খ. আজহার হোসেন সান্টু গ. আতহার আলী খান ঘ. আমিনুল ইসলাম\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: আতহার আলী খান\u0026lt;br\u0026gt; —১৯৯০ এশিয়া কাপে ইডেন গার্ডেনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপরাজিত ৭৮ রান করে ম্যাচসেরা হন আতহার।\u0026lt;br\u0026gt; ৮. বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশিবার ফেয়ার প্লে ট্রফি জিতেছে কোন দেশ? ক. ইংল্যান্ড খ. ফ্রান্স গ. ব্রাজিল ঘ. স্পেন\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: ব্রাজিল\u0026lt;br\u0026gt; —বিশ্বকাপের মতো ফেয়ার প্লে ট্রফিও সবচেয়ে বেশি জিতেছে ব্রাজিল (চারবার)।\u0026lt;br\u0026gt; ৯. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সিরিজ–সেরা হওয়া বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় কে? \u0026nbsp;ক. এনামুল হক জুনিয়র খ. খালেদ মাসুদ গ. জাভেদ ওমর ঘ. মোহাম্মদ আশরাফুল\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: খালেদ মাসুদ\u0026lt;br\u0026gt; —২০০২ সালে শ্রীলঙ্কা সফরে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১০৬ রান করে সিরিজ–সেরা হন খালেদ মাসুদ। বাংলাদেশ হেরেছিল তিন ম্যাচেই।\u0026lt;br\u0026gt; ১০. ফুটবলে এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা হয়েছেন কে? ক. ওয়েসলি স্নাইডার খ. রিভালদো গ. লিওনেল মেসি ঘ. হ্যারি কেইন\u0026lt;br\u0026gt; উত্তর: লিওনেল মেসি\u0026lt;br\u0026gt; —২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর পথে পাঁচবার ম্যাচসেরা হন দলটির অধিনায়ক। \u0026lt;/p\u0026gt;