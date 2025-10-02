আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ অক্টোবর ২০২৫)

নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
রাজশাহী-সিলেট
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ঢাকা মহানগর-ঢাকা বিভাগ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সেল্টিক-ব্রাগা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
রোমা-লিল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
নটিংহাম-মিতিউলান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
ফেইনুর্ড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
পোর্তো-রেড স্টার
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫