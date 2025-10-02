খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

১ম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-সিলেট
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ঢাকা মহানগর-ঢাকা বিভাগ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

আহমেদাবাদ টেস্ট-১ম দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইউরোপা লিগ

সেল্টিক-ব্রাগা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

রোমা-লিল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

নটিংহাম-মিতিউলান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

ফেইনুর্ড-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

পোর্তো-রেড স্টার
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

