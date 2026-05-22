খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ঢাকায় চলছে ফুটসাল লিগ। আইপিএলে আজ মুখোমুখি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

ফুটসাল

বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
বেলা ৩টা থেকে, টি স্পোর্টস

আইপিএল

হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

সিরি ‘আ’

ফিওরেন্তিনা-আতালান্তা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

