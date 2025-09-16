বাংলাদেশ সফরের সূচি জানিয়ে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

চূড়ান্ত হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর। আগামী মাসে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। কবে কবে ম্যাচ হবে, আপাতত শুধু সেটিই ঠিক হয়েছে, ভেন্যু ও ম্যাচ শুরুর সময় এখনো ঠিক হয়নি। কাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিরিজের সূচি জানিয়েছে।
ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ১৮ অক্টোবর। সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ ২০ ও ২৩ অক্টোবর। টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচ ২৭ ও ৩০ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর।
শুধু বাংলাদেশ সফরই নয়, আরও তিনটি সফরের সূচিও জানিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। এ মাসের ২৭ তারিখে শারজায় নেপালের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রায় তিন মাস লম্বা সফর।
শারজায় নেপালের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার পর অক্টোবরে আহমেদাবাদ ও দিল্লিতে ভারতের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলার পরই বাংলাদেশে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলার পর দুই মাসের সফরে নিউজিল্যান্ডে যাবে দলটি। সেখানে ৫টি টি-টোয়েন্টি, ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টেস্ট খেলবে ক্যারিবীয়রা।