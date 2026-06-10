আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ জুন ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;আজ নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে রোনালদোর পর্তুগাল।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইইউ টি-টুয়েন্টি বেলজিয়াম\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;দুপুর ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;পর্তুগাল-নাইজেরিয়া\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রাত ১-৪৫ মি.,সনি স্পোর্টস ২ \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইংল্যান্ড-কোস্টারিকা\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১\u0026lt;/p\u0026gt;