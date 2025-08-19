অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। লা লিগায় আজ মৌসুমের প্রথম ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদের, প্রতিপক্ষ ওসাসুনা।

১ম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

শিকাগো-পাকিস্তান শাহিনস
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

হারিকেনস-নেপাল
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ‘এ’-নর্দার্ন টেরিটরি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-ওসাসুনা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

দ্য হানড্রেড (নারী)

ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ট্রেন্ট রকেটস-ম্যানচেস্টার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

