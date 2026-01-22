ডেলয়েট মানি লিগ: রিয়াল আবারও শীর্ষে, ইংলিশ ক্লাবগুলোর মধ্যে শীর্ষে লিভারপুল

গত বছর প্রথম ক্লাব হিসেবে এক বছরে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ইউরো আয় করে রিয়াল মাদ্রিদ। আর্থিক কনসালটিং ফার্ম ডেলয়েটের মানি লিগ জরিপে উঠে আসে এই তথ্য। গত বছরের মতো এবারও নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি।
১০২ কোটি ইউরো (প্রায় ১৪ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা) আয় করে সবার ওপরে অবস্থান করছে রিয়াল। তবে এ বছর বড় চমক হয়ে এসেছে লিভারপুল। প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের সব ক্লাবকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছে প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
গত মৌসুমে রিয়ালের মাঠের পারফরম্যান্স একেবারেই সন্তোষজনক ছিল না। কোনো ট্রফিই জিততে পারেনি তারা। তবে এরপরও আর্থিকভাবে রিয়ালকে টেক্কা দিতে পারেনি অন্য কোনো ক্লাব।
ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যু সংস্কার করার ফলও এরই মধ্যে বড় ধরনের সুফল দিতে শুরু করেছে। শুধু বাণিজ্যিক খাত থেকেই রিয়ালের আয় হয়েছে ৫৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। এই অঙ্ক এককভাবেই ডেলয়েট মানি লিগের শীর্ষ ১০ ক্লাবের মধ্যে জায়গা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।
বার্সেলোনা ক্যাম্প ন্যু সংস্কারের কারণে পুরো মৌসুম বাইরে খেললেও ৯৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো আয় নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ফিরেছে। বায়ার্ন মিউনিখ ৮৬ কোটি ১০ লাখ ইউরো আয় নিয়ে তৃতীয় স্থানে এবং কিছুটা পিছিয়ে থেকে চতুর্থ স্থানে আছে পিএসজি। পিএসজির আয় বেড়েছে মূলত চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার কারণে বেড়েছে।
শীর্ষ দশের বাকি জায়গাগুলো প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবের দখলে, যেখানে লিভারপুল ইংল্যান্ডের শীর্ষে। অ্যানফিল্ডের স্টেডিয়ামটির সম্প্রসারণ, চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রত্যাবর্তন এবং প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা লিভারপুলের আয় ৮৩ কোটি ৬০ লাখ ইউরো।
সিটি ও ইউনাইটেড—ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাবই কিছুটা পিছিয়ে গেছে।
পেপ গার্দিওলার সিটি চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে আগেভাগে বিদায় নেওয়ার পর এবং প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় হওয়ার কারণে দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে না পারায় এবং প্রিমিয়ার লিগে ১৫তম হওয়ার কারণে আর্সেনালের পেছনে আটে নেমেছে।
এদিকে ২০২০-২১ সালের পর বায়ার্নকে প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে ক্লাব বিশ্বকাপ। অন্যদিকে বেনফিকা শীর্ষ বিশের তালিকায় ১৯ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে। যার ফলে চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো শীর্ষ পাঁচ লিগের বাইরে কোনো ক্লাব শীর্ষে বিশে থাকল।
নারী ফুটবলে আর্সেনাল প্রথমবারের মতো শীর্ষ আয়কারী ক্লাবের স্বীকৃতি পেয়েছে। চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পর ২ কোটি ৫৬ লাখ ইউরো আয় করেছে তারা। লন্ডনের প্রতিদ্বন্দ্বী চেলসি ও স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনাকে পেছনে ফেলেছে তারা।
ডেলয়েট স্পোর্টস বিজনেস গ্রুপের প্রধান অংশীদার টিম ব্রিজ বলেন, ‘র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে যেসব ক্লাব আছে, তাদেরই বাণিজ্যিক আয়ের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার সক্ষমতা বেশি। এটা কোনো কাকতালীয় নয়। বিশেষ করে ঘরোয়া সম্প্রচারস্বত্ব থেকে আয় এখন প্রায় স্থবির হয়ে পড়ায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’
টিম ব্রিজ আরও যোগ করেন, ‘একই সঙ্গে কিছু ক্লাবের ব্যবসায়িক মডেলে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের ব্র্যান্ডের প্রভাব এবং স্টেডিয়াম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। স্টেডিয়ামের ভেতর বা আশপাশে ব্রিউয়ারি, হোটেল ও রেস্তোরাঁ থাকা এখন প্রায় সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে আয়ের উৎস বৈচিত্র্যময় করা এবং সারা বছর বিনোদনের কেন্দ্র গড়ে তোলার কৌশলই ফুটে উঠছে।’