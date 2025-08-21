আফঈদাদের ভুটান টু লাওস যাত্রা

ভুটান থেকে লাওসে গেছেন আফঈদা খন্দকার। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তোলা মুহূর্ত শেয়ার করেছেন তাসকিন আহমেদ। উমর গুল ঘুরছেন ইংল্যান্ডে। খেলার সফরে পরিবারের সান্নিধ্যে ট্রাভিস হেড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া খেলার তারকাদের নির্বাচিত ছবি।
প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবলার অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) ছেলেদের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার হাতে মোহাম্মদ সালাহ। তিন বছরের স্বীকৃতি নিয়ে এক ফ্রেমে লিভারপুলের মিসরীয় তারকাপরিবারের সঙ্গে তাসকিন আহমেদ। লিখেছেন, পরিবারই তাঁর দুনিয়ার বড় অংশজুড়ে
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে ডারউইন–কেয়ার্নসে গেছেন ট্রাভিস হেড। সঙ্গে নিয়ে গেছেন স্ত্রী–সন্তানদেরওসময়টা ভালোই কাটছে জাতীয় দলের ফুটবলার রাকিব হোসেনের
ইংল্যান্ডের ডোভারে ঘুরতে গিয়ে ভালোই লেগেছে সাবেক পাকিস্তানি পেসার উমর গুলেরভুটানের ক্লাবের হয়ে এএফসি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে লাওসে গেছেন আফঈদা খন্দকাররয়েল থিম্পু কলেজের হয়ে এএফসির টুর্নামেন্ট খেলতে আফঈদার সঙ্গে গেছেন (বাঁ থেকে) তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, স্বপ্না রানী ও শাহেদা আক্তারও