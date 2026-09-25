খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ফিফা আসিয়ান কাপে আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে ইতালি-বেলজিয়াম ও তুরস্ক-ফ্রান্স ম্যাচ।

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

হংকং-ওমান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

আফগানিস্তান-নেপাল
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

ফিফা আসিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ

ভারত-পানামা
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২

উয়েফা নেশনস লিগ

জর্জিয়া-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১

আর্মেনিয়া-লাটভিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫

ইতালি-বেলজিয়াম
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

তুরস্ক-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

পোল্যান্ড-বসনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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