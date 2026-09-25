আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ফিফা আসিয়ান কাপে আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে ইতালি-বেলজিয়াম ও তুরস্ক-ফ্রান্স ম্যাচ।
হংকং-ওমান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
আফগানিস্তান-নেপাল
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
ভারত-পানামা
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
জর্জিয়া-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১
আর্মেনিয়া-লাটভিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইতালি-বেলজিয়াম
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
তুরস্ক-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পোল্যান্ড-বসনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫