আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ জানুয়ারি ২০২৬)

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব, অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিপিএলের এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার, উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ—খেলাময় এক দিন আজ।
১ম রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-পিএনজি
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি
এলিমিনেটর (রংপুর-সিলেট)
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
১ম কোয়ালিফায়ার (রাজশাহী-চট্টগ্রাম)
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২ ও র্যাবিটহোল
স্করচার্স-সিক্সার্স
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
বোডো/গ্লিমট-ম্যান সিটি
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
টটেনহাম-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-মোনাকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ইন্টার মিলান-আর্সেনাল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫