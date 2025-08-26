ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে আজ কোর্টে নামবেন পুরুষ এককের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার
ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে আজ কোর্টে নামবেন পুরুষ এককের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে আজ কোর্টে নামবেন পুরুষ এককের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার।

ইউএস ওপেন

১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

দ্য হানড্রেড (নারী)

নর্দার্ন–ম্যানচেস্টার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

নর্দার্ন–ম্যানচেস্টার
রাত ১১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

আরও পড়ুন