খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্কঢাকা
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ পিএসজি–আর্সেনাল ফাইনাল। পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া খেলতে নামবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।

ফ্রেঞ্চ ওপেন

৩য় রাউন্ড

বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

১ম ওয়ানডে

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া

বিকেল ৫-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস

চ্যাম্পিয়নস লিগ: ফাইনাল

পিএসজি-আর্সেনাল

রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

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