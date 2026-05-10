আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ মে ২০২৬)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ পিএসজি–আর্সেনাল ফাইনাল। পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া খেলতে নামবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;৩য় রাউন্ড\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বিকেল ৫-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;পিএসজি-আর্সেনাল\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;