আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ অক্টোবর ২০২৬)

এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ফাইনাল ও ব্রোঞ্জপদকের ম্যাচ আজ। রাতে কলকাতায় প্রীতি ফুটবলে ভারতের মুখোমুখি ব্রাজিল। আছে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
ভারত-পাকিস্তান
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ঢাকা–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
সিলেট–ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা–বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম–রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
হংকং-কম্বোডিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ভারত-ব্রাজিল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
ফিনল্যান্ড-আলবেনিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ১
ক্রোয়েশিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
আইসল্যান্ড-বুলগেরিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
সুইজারল্যান্ড-স্লোভেনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
স্পেন-চেক প্রজাতন্ত্র
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
উত্তর মেসিডোনিয়া-স্কটল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫