খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সেনাল। ফ্যানকোডে দেখা যাবে কোপা দেল রের সেমিফাইনাল।

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নেপাল-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

হকি প্রো লিগ

অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রেন্টফোর্ড-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

কোপা দেল রে

আতলেতিকো-বার্সেলোনা
রাত ২টা, ফ্যানকোড

আরও পড়ুন