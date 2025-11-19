আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ নভেম্বর ২০২৫)

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’। ঢাকায় চলছে নারী কাবাডি বিশ্বকাপ।
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি. , ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
আফগানিস্তান ‘এ’-হংকং
বেলা ৩-৩০ মি. , টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’
রাত ৮-৩০ মি. , টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
স্ট্যালিয়নস-ওয়ারিয়র্স
বিকেল ৫-৩০ মি. , টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
চ্যাম্পস-রাইডার্স
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি. , টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
টাইটানস-ক্যাভালরি
রাত ১০টা, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
৩য় দিন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি. , টি স্পোর্টস