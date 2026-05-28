আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ মে ২০২৬)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মালদ্বীপের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আছে ফ্রেঞ্চ ওপেনের খেলাও।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt; \u0026lt;strong\u0026gt;২য় রাউন্ড\u0026lt;/strong\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;শ্রীলঙ্কা-ভুটান\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-মালদ্বীপ\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;রাত ৮টা, টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;