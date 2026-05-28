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আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ মে ২০২৬)

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সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ মালদ্বীপের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আছে ফ্রেঞ্চ ওপেনের খেলাও।

ফ্রেঞ্চ ওপেন

২য় রাউন্ড

বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

শ্রীলঙ্কা-ভুটান

বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ

রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

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