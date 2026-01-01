বিশ্বকাপ ফুটবলের বছরে আর কী কী টুর্নামেন্ট আছে খেলার দুনিয়ায়

২০২৬—বিশ্বকাপ ফুটবলের বছর। জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। আজ শুরু বছরটায় ক্রিকেটে আছে দুটি বিশ্বকাপ। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে ছেলেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বছর প্রথমবারের মতো আয়োজিত হবে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস আলটিমেট চ্যাম্পিয়নশিপ। যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন শুধু অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও ডায়মন্ড লিগের চ্যাম্পিয়নরা। এ বছরই প্রথমবার নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে বাংলাদেশ।
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট১৫ জানুয়ারি-৬ ফেব্রুয়ারি, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়াআফ্রিকান কাপ অব নেশনস: ফাইনাল১৮ জানুয়ারি, রাবাতটেনিস: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন১৮ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি, মেলবোর্ননারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব১৮ জানুয়ারি-৩ ফেব্রুয়ারি, নেপালবিপিএল: ফাইনাল২৩ জানুয়ারি, ঢাকা
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (পুরুষ)৭ ফেব্রুয়ারি-৮ মার্চ, ভারত-শ্রীলঙ্কানারী এশিয়ান কাপ১-২১ মার্চ, অস্ট্রেলিয়াআইপিএল২৬ মার্চ-৩১ মে, ভারতবিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইপর্ব: প্লে-অফ২৬-৩১ মার্চ
এফএ কাপ ফাইনাল১৬ মে, ওয়েম্বলিইউরোপা লিগ ফাইনাল২০ মে, ইস্তাম্বুলটেনিস: ফ্রেঞ্চ ওপেন২৪ মে-৭ জুন, প্যারিসউয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল৩০ মে, বুদাপেস্ট
বিশ্বকাপ ফুটবল১১ জুন-১৯ জুলাই, কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রনারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ১২ জুন-৫ জুলাই, ইংল্যান্ডটেনিস: উইম্বলডন২৯ জুন-১২ জুলাই, লন্ডনউয়েফা সুপার কাপ১২ আগস্ট, সালজবুর্গবিশ্বকাপ হকি (নারী ও পুরুষ)১৪-৩০ আগস্ট, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসটেনিস: ইউএস ওপেন৩০ আগস্ট-১৩ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্ক
ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিকস আলটিমেট চ্যাম্পিয়নশিপ১১-১৩ সেপ্টেম্বর, বুদাপেস্টএশিয়ান গেমস১৯ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর, আইচি ও নাগোয়াটেনিস: ডব্লুটিএ ফাইনালস৭-১৪ নভেম্বর, রিয়াদটেনিস: এটিপি ফাইনালস১৫-২২ নভেম্বর, তুরিন
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ফেব্রুয়ারি-মার্চ
পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর
মার্চ-এপ্রিল (২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর
এপ্রিল (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর
জুন (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ে সফর
জুলাই (২ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে)
বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ড সফর
আগস্ট (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর
আগস্ট (২ টেস্ট)
ভারতের বাংলাদেশ সফর
সেপ্টেম্বর (৩ ওয়ানডে)
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর
অক্টোবর-নভেম্বর (২ টেস্ট)
বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর
নভেম্বর-ডিসেম্বর (২ টেস্ট, ৩ ওয়ানডে)
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
জুন-জুলাই
শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ সফর
এপ্রিল (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর
অক্টোবর (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
বাংলাদেশের নিউজিল্যান্ড সফর
ডিসেম্বর (৩ ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি)
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব৩১ মার্চ, বিপক্ষ সিঙ্গাপুর, ভেন্যু সিঙ্গাপুরসাফ চ্যাম্পিয়নশিপসময় ও ভেন্যু ঠিক হয়নিনারী এশিয়ান কাপ১-২১ মার্চ, অস্ট্রেলিয়া