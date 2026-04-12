আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ এপ্রিল ২০২৬)

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটি। অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে আজ শেষ দুই কোয়ার্টার ফাইনাল।
উত্তর কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
থাইল্যান্ড-দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
লক্ষ্ণৌ-গুজরাট
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
সান্ডারল্যান্ড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিলবাও-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ