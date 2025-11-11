আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ নভেম্বর ২০২৫)

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে আজ। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজও শুরু আজ। চলছে অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
সিলেট-রংপুর
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রাজশাহী-বরিশাল
সকাল ১০টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩-৩০ মি., এ স্পোর্টস
উগান্ডা-ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
চিলি–কানাডা
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
আয়ারল্যান্ড-প্যারাগুয়ে
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস
চেক প্রজা.-যুক্তরাষ্ট্র
রাত ৮-৪৫ মি., ফিফা প্লাস
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রিয়া
রাত ৯-৪৫ মি., ফিফা প্লাস