বাংলাদেশ হকি জাতীয় দল
ভারতে যাবে না পাকিস্তান দল, হকি এশিয়া কাপে খেলবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

২৯ আগস্ট ভারতে শুরু হতে যাওয়া হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। শূন্য জায়গায় আজ এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বাংলাদেশ এরই মধ্যে বলেছে।

‎এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণের খবর নিশ্চিত করে আজ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, আমরা আজ দুপুরের দিকে এএইচএফ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি। আমরা ইন শাহ আল্লাহ এশিয়া কাপে অংশ নেব। প্রস্তুতিও চলছে।'

ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারে—এমন শোনা যাচ্ছিল সপ্তাহ তিনেক ধরেই। তাই ১৪ আগস্ট থেকেই জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু হয়েছে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে। কোচ মশিউর রহমানের তত্ত্বাবধানে অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ১০ জন এবং সিনিয়র দলের ১৮ জনকে নিয়ে চলছে অনুশীলন।

‎১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া এশিয়া কাপের প্রতিটি আসরেই বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। এবার এএইচএফ কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় সরাসরি টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি সোহানুর রহমান -পুষ্কর খিসারা। তবে তৃতীয় অবস্থানে থাকায় পাকিস্তানের অনুপস্থিতিতে জায়গা পেয়েছে বাংলাদেশ।

আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের রাজগিরে হবে ছেলেদের এশিয়া কাপ হকির ১২ তম আসর। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সফল দেশ দক্ষিণ কোরিয়া; তারা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৮ দলের এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও আছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান ও চাইনিজ তাইপে।

‎এশিয়া কাপের এই আসর ২০২৬ হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বও। আগামী বছরের আগস্টে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে হবে ছেলেদের হকি বিশ্বকাপ। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হওয়া দল সরাসরি ১৬ দলের সেই মহামঞ্চে জায়গা করে নেবে।

