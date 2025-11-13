পাকিস্তানের কাছে বড় হারে শুরু বাংলাদেশের

বাংলাদেশের পক্ষে শক্তিশালী পাকিস্তানের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়, আগেই অনুমান করা যাচ্ছিল। তবু অঘটনের আশা নিয়েই মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে মাঠে নামে বাংলাদেশ হকি দল। কিন্তু অঘটন দূরের কথা, লড়াইয়ের ছাপই রাখতে পারেনি স্বাগতিকেরা। ৮-২ গোলে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল পাকিস্তান।
এই জয়ের ফলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলার পথে এক পা এগিয়ে গেল সাবেক অলিম্পিক ও বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। পাকিস্তানের কাছে সর্বশেষ ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে ৫-২ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।
দর্শকশূন্য ভাসানী স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে জিততে ঘাম ঝরাতে হয়নি। পাকিস্তানের আট গোলের একটি পেনাল্টি স্ট্রোকে, একটি পেনাল্টি কর্নারে। দুটি করে গোল করেন আফরাজ ও নাদিম। ৬০ মিনিটের ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটেই পাকিস্তান স্কোরলাইন করে ফেলে ৪–১। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই তিনটি গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিয়ে নেয় অতিথিরা।
বাংলাদেশ দল ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে ১-১ করেছিল। এরপর টানা ৭ গোল খেয়ে ৮-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর শেষ দিকে ৮-২ করেছে। নিজেদের পঞ্চম পেনাল্টি কর্নার থেকে আমিরুল ইসলাম দলের দ্বিতীয় গোলটি করেছেন। ৩৬ মিনিটে প্রথম পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে পাঁচটি পেনাল্টি কর্নার পেয়ে একটি কাজে লাগাতে পেরেছে স্বাগতিকেরা।
চতুর্থ মিনিটেই পেনাল্টি স্ট্রোক পায় পাকিস্তান। সেখান থেকে সহজেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট (১–০)। এই আক্রমণের সময় বাংলাদেশ রক্ষণভাগের রোমান সরকার চোট পান, স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। যেতে হয় হাসপাতালেও। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ অবস্থা জানা যায়নি।
প্রথম কোয়ার্টারের শেষ দিকে একমাত্র গোলটি শোধ করে বাংলাদেশকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেন হুজাইফা হোসেন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ফাঁকা পোস্টে বল ঠেলে ২–১ করেন পাকিস্তানের নাদিম আহমাদ। ২৩ মিনিটে ম্যাচের প্রথম পেনাল্টি কর্নার পায় পাকিস্তান; টানা তিনটি কর্নার আদায় করে তারা। ২৪ মিনিটে তৃতীয় পেনাল্টি কর্নার থেকে ৩–১ করেন আফরাজ। ৩০ মিনিটে তিনি নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করেন। ম্যাচের অর্ধেকও শেষ হয়নি, তখনই সফরকারীরা এগিয়ে যায় ৪–১ ব্যবধানে।
তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ৫–১ করেন গজনফার আলী। ৪৪ মিনিটে ওয়াহি আশরাফ রানা দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন। আর ৪৭ মিনিটে সপ্তম গোলটি করেন হান্নান শহীদ। পরপরই নাদিম ইতি টানেন পাকিস্তানের গোল উৎসবের।
সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল বেলা তিনটায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে।