সিনার–আলকারাজ, ডুপ্লান্টিস আর কভেন্ট্রির বছর

শেষ হওয়ার পথে আরেকটি বছর-২০২৫। কেমন ছিল খেলার এই বছর? ধারাবাহিক বর্ষপরিক্রমায় আজ ফিরে দেখা যাক ক্রিকেট ও ফুটবল বাদে আন্তর্জাতিক অন্যান্য খেলা।
সংখ্যার দিক থেকে বছরটা বিজোড়। অলিম্পিক বা ফিফা বিশ্বকাপের মতো বড় ইভেন্ট ছিল না। তবে অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে ক্রীড়াবিদদের বড় একটা অংশ ব্যস্তই ছিলেন। অন্যান্য বছরের মতো নিয়মিত আয়োজন ছিল টেনিস, ফর্মুলা ওয়ান, গলফে। মোটের ওপর ২০২৫ সাল বৈশ্বিক ক্রীড়াঙ্গনে নতুন তারা জ্বলে ওঠা, রেকর্ড আর নেতৃত্বের বছর।
টেনিসে পুরুষদের গ্র্যান্ড স্লামে আধিপত্য দেখিয়েছেন ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ। চারটি গ্র্যান্ড স্লামের সব কটির ফাইনাল খেলে সিনার জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন। কার্লোস আলকারাজ আরও একবার দেখিয়েছেন, রজার ফেদেরার–রাফায়েল নাদাল–নোভাক জোকোভিচ–পরবর্তী যুগে টেনিস কোর্টে রাজ করার জন্য তৈরি তিনি। এ বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন স্পেনের তারকা।
মেয়েদের টেনিসে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন ভিন্ন চার খেলোয়াড়—মেডিসন কিস, কোকো গফ, ইগা সিওনতেক ও আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। যদিও তিনটি ফাইনাল খেলে বেলারুশের মেয়ে সাবালেঙ্কাই বছরজুড়ে ছিলেন বেশি আলোচনায়।
অন্যদিকে ফর্মুলা ওয়ানে ম্যাক্স ভেরস্টাপেনের টানা চার বছরের আধিপত্য ভেঙে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লান্ডো নরিস। আবুধাবি গ্রাঁ প্রি জিতে তিনি ম্যাকলারেনকে ২০০৮ সালের পর প্রথম শিরোপা এনে দেন। ২০২০ সালে লুইস হ্যামিল্টনের পর ব্রিটেনও পেয়েছে প্রথম চ্যাম্পিয়ন। অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকে পাওয়া গেছে নতুন দ্রুততম মানব ও মানবী।
দ্রুততম মানব হয়েছেন জ্যামাইকার অবলিক সেভিল আর দ্রুততম মানবী যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন-উডেন। পোল ভোল্টে আরমান্দ ডুপ্লান্টিস আবারও আধিপত্য দেখিয়ে ৬.৩০ মিটার উঁচুতে উঠেছেন। এ বছর নিজের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন চারবার। নতুনত্ব এসেছে ক্রীড়া প্রশাসনে। খেলার দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ হিসেবে পরিচিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সভাপতির চেয়ারে বসেছেন জিম্বাবুয়ের ক্রিস্টি কভেন্ট্রি। আইওসির ১৩১ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী ও আফ্রিকান সভাপতি।