দুই দফায় এগিয়েও চীনের কাছে হার হকির যুবাদের

শুরুতে দুই দফায় এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। তাতে জুনিয়র এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চীনের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ পুরুষ হকি দল। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ আগামী রোববার, প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া।
চীনের মোকি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আজ ম্যাচের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। ১২ মিনিটে শিমুল ইসলামের ফিল্ড গোলে আসে প্রথম গোল। তবে সাত মিনিট পরই সমতায় ফেরে চীন। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন ওয়াং ইউবো।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আবারও লিড নেয় বাংলাদেশ। ২৬ মিনিটে মেহেদী হাসানের ফিল্ড গোলে স্কোরলাইন হয় ২-১। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে রক্ষণভাগের ভুলে সেই ব্যবধানও ধরে রাখতে পারেনি যুবারা। ৪২ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে চীনকে সমতায় ফেরান ছিউ ওয়েনশুয়ান।
শেষ কোয়ার্টারে জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। কয়েকটি ভালো সুযোগও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো কাজে লাগানো যায়নি। উল্টো ৫৩ মিনিটে সুন জিংরানের ফিল্ড গোলে প্রথমবারের মতো ম্যাচে এগিয়ে যায় চীন। শেষ পর্যন্ত ওই গোলই হয়ে ওঠে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণী।
এ নিয়ে নবমবারের মতো জুনিয়র এশিয়া কাপে খেলছে বাংলাদেশ। এই প্রতিযোগিতায় যুবাদের সর্বোচ্চ সাফল্য ১৯৯৬ সালে সেমিফাইনালে খেলা।
ছেলেদের জুনিয়র এশিয়া কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত। দশ দলের এবারের টুর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপে আছে ভারত। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া ও কাজাখস্তান।