বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা

মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজকের দুপুরটা ছিল জমজমাট। মাঠের পাশে সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চ, টিভি ক্যামেরা। ধোয়ামোছার ব্যস্ততা চলছিল দিনভর। অনেক দিন পর যেন প্রাণ ফিরে পেল দেশের একমাত্র হকি স্টেডিয়াম।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে কাল। তার আগে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে হলো সিরিজপূর্ব সংবাদ সম্মেলন। সিরিজের জয়ী দল সুযোগ পাবে হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে খেলার।
ভারতে গিয়ে এশিয়া কাপে অংশ না নেওয়া পাকিস্তানকে এই প্লে–অফ সিরিজ খেলার সুযোগ দিয়েছে বিশ্ব হকি ফেডারেশন। ষষ্ঠ হওয়া বাংলাদেশের সঙ্গে তারা প্লে-অফ খেলছে। আগামীকাল বেলা দুইটায় প্রথম ম্যাচ, শুক্রবার বেলা তিনটায় দ্বিতীয় ও ১৬ নভেম্বর তৃতীয় ম্যাচ।
পাকিস্তানের প্রধান কোচ তাহির জামান দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় সফর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পাকিস্তান হকির ঐতিহ্য বহু পুরোনো। সাবেক অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তারা। অনেক বছর ধরে সেই দাপট আর না থাকলেও পাকিস্তান এখনো বাংলাদেশের ধরাছোঁয়ার বাইরের এক দলই। বাংলাদেশ কখনোই হারাতে পারেনি তাদের। ১৯৭৮ সালের এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ১৭-০ গোলে উড়ে গিয়েছিল।
পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফল ঢাকায় ১৯৮৫ সালে এশিয়া কাপে তুমুল লড়াই করে ১-০ গোলে হার। ১৯৯৫ মাদ্রাজ সাফ গেমসেও দারুণ লড়ে ৩-২।
মাদ্রাজের সেই ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশের অধিনায়ক মামুন উর রশিদ বলেন, ‘গেমসে পাকিস্তান এসেছিল বিশ্বকাপ জিতে। আমরা ৩-২ গোলে হারি। ওরা ৩টি গোলই করে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে। তৃতীয় স্ট্রোকটি ছিল বিতর্কিত। ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল আয়োজনের জন্যই সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে বাঁশি বাজায় আম্পায়ার।’
দুই দল সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৩ এশিয়ান গেমসে। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ৮-০ গোলে। অতীত রেকর্ড বলছে, বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানকে হারানো প্রায় অসম্ভবই। বাংলাদেশ কোনোভাবে জিতে গেলে সেটি হবে অঘটন।
আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কর্মসূচির কারণে আগামীকালের ম্যাচ নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ আছে হকি ফেডারেশনের। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান জানান, পাকিস্তান দলকে মাঠে আনা হবে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগে। দলটি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এক হোটেলে অবস্থান করছে, ফলে যাতায়াতে তেমন সমস্যা হবে না মনে করছে ফেডারেশন। রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, তারা নিরাপত্তা দেবে। পাকিস্তান দলকে আমরা পরিস্থিতির কথা বলেছি। এমনিতে এক ঘণ্টা আগে মাঠে আসার কথা তাদের, কাল দেড় ঘণ্টা আগে আসবে।’
দেশে ঘরোয়া হকি নেই, হয় না সে রকম আন্তর্জাতিক ম্যাচও। তাই হকি ফেডারেশন চায় স্টেডিয়ামে দর্শক আসুক, মানুষ খেলা দেখুক। সেই চিন্তা থেকেই ফেডারেশন ঘোষণা করেছে—খেলা দেখতে টিকিট লাগবে না।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যান বলেন, ‘আমাদের আর তাদের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য কমানোই এখন লক্ষ্য। যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছি, মাঠে নেমে লড়ব।’ আইকম্যান পাকিস্তানের সাবেক কোচ। নিজের সাবেক দলকে নিয়ে মৃদু রসিকতাও করলেন, ‘আমি ওদের বলেছি, আমার শেখানো কৌশল দিয়েই যেন আমাকে হারাতে না আসে (হাসি)!’
দলে অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপ দলের আটজন খেলোয়াড় রয়েছেন। তাঁদের জন্য এটি বড় ম্যাচের প্রস্তুতি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ। অধিনায়ক রেজাউল করিম বাবু বলেন, ‘ক্রিকেট-ফুটবলের চাপে হকি অনেকটা পিছিয়ে গেছে। নিয়মিত ক্যাম্প, লিগ বা টুর্নামেন্ট থাকলে আমরা ফিটনেস ও মানসিকভাবে আরও উন্নতি করতে পারব।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘পাকিস্তান আমাদের চেয়ে ভালো দল, কিন্তু হারানোর কিছু নেই। চেষ্টা করলে পাওয়ার অনেক কিছু আছে।’
পাকিস্তানের খেলোয়াড়-কর্মকর্তারা প্রশংসা করেছেন আতিথেয়তার। কোচ ওসমান আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের আতিথেয়তা ও সুন্দর মাঠের জন্য ধন্যবাদ। এটি দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। আশা করছি ভালো ম্যাচ হবে।’ পাকিস্তান অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট বলেন, ‘আমি ঢাকায় অনেকবার খেলেছি। এখানকার মানুষ দারুণ। আশা করি দর্শকেরা খেলা উপভোগ করবেন এবং দুদলকেই সমর্থন করবেন।’