এশিয়ান আর্চারির ফাইনালে বাংলাদেশের হিমু ও বন্যা

ঢাকায় এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ একটা দিন কাটাল বাংলাদেশ। চলতি আসরে সেরা প্রাপ্তির সম্ভাবনা জাগিয়েছে লাল–সবুজের দল। কম্পাউন্ড মিশ্র ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে বন্যা আক্তার-হিমু বাছাড়কে নিয়ে গড়া বাংলাদেশ। ফাইনালে উঠে অন্তত রুপা জয় নিশ্চিত করেছেন তাঁরা।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে ১৫৮-১৫৩ (৩৭-৩৯, ৩৮-৩৯, ৩৯-৪০, ৩৯-৪০) ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ।
ভুটানকে এর আগে ১৫৪-১৪৮ স্কোরে হারিয়ে এই ইভেন্টের এলিমিনেশন রাউন্ড শুরু করে বাংলাদেশ। কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইরানের। তাতে জয় আসে তুমুল লড়াইয়ের পর। ১৫৪-১৫৪ সমতার পর টাইব্রেকারে ১৯-১৮ ব্যবধানে শ্বাসরুদ্ধকর জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। এরপর বাংলাদেশ মুখোমুখি হয় শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার। সেখানেও বন্যা-হিমু জুটি দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটলেন।
আগামীকাল ফাইনালে সোনা জয়ের লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ফাইনালে ওঠার পর হিমু বাছাড় বলেন, ‘ফাইনালে উঠেছি, এটা আমাদের দুজনের জন্যই আনন্দের। এর আগে আমরা তিন থেকে চারটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট খেলেছি একসঙ্গে, কিন্তু কোনো পদক ছিল না তাতে। এই প্রথম আমরা ফাইনালে উঠলাম।’ হিমু যোগ করেন, ‘ভালো করার লক্ষ্য ছিল আমাদের। সব সময় চেষ্টা থাকে দেশের জন্য কিছু করার।’
বন্যা আক্তার বলেন, ‘এবারের এশিয়ান আর্চারিতে আমাদের এ পর্যন্ত তেমন কোনো ভালো ফল হয়নি। আশা করি এবার হবে। সবশেষ ২০২৪ সালে ভুটানে ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপা পেয়েছিলাম। জাতীয় দলে ৯ বছর ধরে আছি। আশা করি, এবার ভালো কিছু হবে।’