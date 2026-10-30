মালয়েশিয়ার কাছে ৬ গোল খেলেন জিমি–আমিরুলরা

ভারতের জলন্ধর থেকে একের পর এক আসছে হারের খবর। সুরজিৎ সিং হকি স্টেডিয়ামে আজ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
হকির বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (২৭তম) চেয়ে ১৪ ধাপ এগিয়ে থাকা দলটির (মালয়েশিয়া ১৩তম) বিপক্ষে হেরে টুর্নামেন্টে টানা তৃতীয় পরাজয়ের স্বাদ পেল জিমি-আমিরুলরা।
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের হার অবশ্য নতুন কিছু নয়। দুই দলের আগের পাঁচ দেখাতেও জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ। আজও সেই ধারার পরিবর্তন হয়নি। বরং শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক হকি খেলে বাংলাদেশের রক্ষণভাগকে চাপে রেখেছে মালয়েশিয়া।
ম্যাচের ২৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বাংলাদেশের একমাত্র গোলটি করেন আমিরুল ইসলাম। এই গোলের আগেই মালয়েশিয়া এগিয়ে গিয়েছিল ২–০ গোলে। পুরো ম্যাচে ছয়টি পেনাল্টি কর্নার পেলেও এর পাঁচটি কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ।
অন্যদিকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে একের পর এক গোল আদায় করে নেয় মালয়েশিয়া। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ দুটি গোল করেন আবু কামাল।
টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের শুরুটাই হয়েছিল হতাশার। নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের কাছে ১৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হয় দলটি। দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের বিপক্ষে লড়াই করেও হারতে হয় ১-০ গোলে।
এবার মালয়েশিয়ার কাছে ৬-১ গোলের হার। তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষের জালে মাত্র দুবার বল পাঠাতে পেরেছে বাংলাদেশ, বিপরীতে হজম করেছে ২০ গোল।
আগামী ১ নভেম্বর একই মাঠে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে পিটার গেরহার্ডের দল।