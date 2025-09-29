নভেম্বরে ঢাকায় আসছে পাকিস্তান, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের হাতছানি বাংলাদেশের

এশিয়া কাপের অংশ হিসেবে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে আগামী নভেম্বরে ঢাকায় আসছে পাকিস্তান জাতীয় হকি দল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ১০ নভেম্বর ঢাকায় আসার কথা রয়েছে সুফিয়ান খান-ফয়সাল কাদিরদের।
আজ প্রথম আলোকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসান, ‘পাকিস্তান দলের সফর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আমরা এরই মধ্যে তাদের প্রস্তাবনা পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে প্রথম ম্যাচ ১২ নভেম্বর হবে, সেটাও উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করছি, এর দু-এক দিন আগেই ঢাকায় আসবেন তারা।’
গত ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজগিরের বিহারে হয় এশিয়া কাপ হকির ১২তম আসর। যেখানে ষষ্ঠ হয়েও সরাসরি বিশ্বকাপ বাছাই খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ হকি দলের।
এবার পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিশেষ নিয়ম চালু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের শীর্ষ পাঁচে থাকলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ মিলবে। ষষ্ঠ হওয়া দলকে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে হবে প্লে-অফ।
বাংলাদেশ ষষ্ঠ হয়ে তাই ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজ খেলবে। এই সিরিজ জিতলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে পারবেন লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ হকি। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলবে ১৬ দলের ওই আসরে। আর শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি পাঁচ দলের পাশাপাশি পাকিস্তান-বাংলাদেশ প্লে-অফ জয়ী দলও আগামী ফেব্রুয়ারিতে খেলবে হকির বিশ্বকাপ বাছাই।