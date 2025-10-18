৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অ্যাথলেট ১০ কিলোমিটার দৌড়িয়ে আলোচনায়

কারাকাস রক দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবার মন জিতে নিয়েছেন হোসেলিন ব্রেয়া। গর্ভে সন্তান নিয়েও ১০ কিলোমিটার দৌড় শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছে ৪০ মিনিট ৩১ সেকেন্ড।
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের রাস্তায় তিনি ছুটে চলেছেন আর দুই পাশের দর্শক করতালি দিয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছেন। হাসিমুখে দৌড় শেষ করার পর সহ–অ্যাথলেটরাও তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, তাঁর সাহসিকতাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।
তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছেন, খেলাধুলার প্রতি তাঁর টান শুধু পদক জেতার জন্য নয়; বরং তা এক গভীর ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণার উৎস। গর্ভে ৭ মাসের সন্তান নিয়ে দৌড়ানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!
হোসেলিন ব্রেয়া সেই কাজটাই হাসিমুখে করেছেন। ৩১ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট সম্প্রতি কারাকাস রক দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবার মন জিতে নিয়েছেন। গর্ভে সন্তান নিয়ে মাত্র ৪০ মিনিট ৩১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১০ কিলোমিটার দৌড় শেষ করে আলোচনায় এসেছেন।
প্রতিযোগিতার নারী বিভাগে ১২তম হয়েছেন হোসেলিন। এরপরও সোনার পদক গেছে হোসেলিনের পরিবারের কাছে। তাঁর ছোট বোন এদিমার ব্রেয়া যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন! এদিমারের ফিনিশ লাইন ছুঁতে সময় লেগেছে ৩৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড।
দৌড় শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হোসেলিন লিখেছেন, ‘মূলত মজা করার জন্যই দৌড়েছিলাম। কারণ, কারাকাস রক আমার প্রিয় প্রতিযোগিতাগুলোর একটি। আমার বোন এখানে অংশ নিয়েছিল। তাই আমি ভিন্নভাবে, একটু ধীরে ও সচেতনভাবে দৌড়াতে চেয়েছিলাম। তবে এত মানুষের ভালোবাসা পাব, ভাবতেই পারিনি। নারী, পুরুষ, এমনকি শিশুরাও আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। এটা সত্যিই দারুণ এক অনুভূতি।’
জন্ম স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় হলেও মা–বাবার সূত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভেনেজুয়েলাকে প্রতিনিধিত্ব করেন হোসেলিন। তাঁর কাছে দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। ২০২৩ সালে তিনি স্প্যানিশ ক্রস–কান্ট্রি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন। ২০২২ সালে আলকোবেন্দাস ও সান মার্তিনো দে অরেনসে প্রতিযোগিতাতেও সোনার পদক জেতেন।
১০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় হোসেলিনের সেরা টাইমিং ৩২ মিনিট ৫ সেকেন্ড। আর ২০২৩ সালে তিনি ৫ কিলোমিটার দৌড় শেষ করতে সময় নিয়েছিলেন ১৪ মিনিট ৩৬ দশমিক ৫৯ সেকেন্ড, যা স্পেনের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দিলেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি।
কারাকাসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতেও হোসেলিন প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ৪ মিনিট ৩ সেকেন্ডের গতি ধরে রেখেছিলেন। দৌড় শুরু হয় প্রাদোস দেল এস্তে মহাসড়ক থেকে, শেষ হয় আভেনিদা লাস মার্সিডিজ এলাকায়।