ব্রোঞ্জ পেয়েই ‘সন্তুষ্ট’ বাংলাদেশ, ভারত–চায়নিজ তাইপে ফাইনাল

প্রথমবার নারী কাবাডি বিশ্বকাপে খেলতে নেমেই ব্রোঞ্জপদক জয়—একি আর কম পাওয়া! আজ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু চায়নিজ তাইপের গতি ও কৌশলের কাছে ২৫-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে হার মানতে হলো স্বাগতিক দলকে। তাতে অবশ্য কিছুটা আফসোস থাকলেও পুরো দল কিন্তু মোটেই হতাশ নয়। মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে হারের আগেই ব্রোঞ্জপদক নিশ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশের!
চায়নিজ তাইপের কাছে হারের পরও বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় স্মৃতি আক্তার সন্তুষ্টির কথাই বলেছেন, ‘টেকনিক্যাল দিক দিয়ে আমরা তাইপের কাছে হেরে গেছি। তারপরও আমরা খুশি যে প্রথমবারের মতো একটা পদক পেয়েছি। আরও ভালো লাগত যদি ফাইনালে যেতে পারতাম।’
‘বি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন তাইপের সঙ্গে প্রথমার্ধে দুর্দান্ত লড়াই করে বাংলাদেশ। মাত্র এক পয়েন্টে (৯–৮) পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় কোচ শাহনাজ পারভীনের দল। তাতেই সমর্থকেরা ফাইনালের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ২৫–১৮ পয়েন্টে হেরে যায় তারা।
দিনের প্রথম সেমিফাইনালে ইরানকে ৩৩–২১ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় ভারত। আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৪টায় শিরোপার লড়াইয়ে ভারতের প্রতিপক্ষ চায়নিজ তাইপে।
এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারীদের কাবাডি বিশ্বকাপ। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইরানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেবার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল বাংলাদেশকে।