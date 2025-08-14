রোবটদের গেমসে রোবটের মার্চপাস্ট, রোবটের ফুটবল, রোবটের দৌড়...

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে শুরু হয়েছে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমস। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানই হয়েছে। সেখানে মানুষের সঙ্গে ছিল রোবটরাও। বেশকিছু খেলাতেও অংশ নিয়েছে রোবটরা।
খেলা ডেস্ক
ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মার্চ পাস্টে একটি রোবট দল। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে আজ শুরু হয়েছে এই গেমস
গেমস অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে শপথ নিচ্ছে এক রোবট। ডানে শপথ নিচ্ছেন এক রেফারি
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক রোবটের সঙ্গে নাচছেন একজন মানুষ১০০ মিটার স্প্রিন্টের প্রস্তুতি নিচ্ছে এক রোবটউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফুটবলের কসরত করছে দুই রোবট১০০ মিটার স্প্রিন্টের টেস্ট রানে রোবটরাহয়ে গেল বক্সিং প্রতিযোগিতায়ও