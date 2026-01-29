আনসারকে চ্যাম্পিয়ন করলেন ৮২ বছরের রানী

প্রথমবার এসেই মহিলা দাবা লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি। আনসার ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে। সমান পয়েন্ট পেয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অপরাজিত রানার্সআপ।
আনসার ও নৌবাহিনী দুই দলের ম্যাচ পয়েন্ট সমান হওয়ায় গেম পয়েন্টে স্থান নির্ধারণ করা হয়। আনসার ২৪ গেম পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং ২২.৫ গেম পয়েন্ট পেয়ে রানার্সআপ প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনী।
আনসারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে অবদান রেখেছেন ৮২ বছরের কিংবদন্তি দাবাড়ু রানী হামিদ। এই আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার চার ম্যাচ খেলেছেন। দুটি ড্র, দুটি জয়। গতবার তিনি চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন পুলিশ দলকে। ‘এ কারণে আমাকে লাকি প্লেয়ার বলছে সতীর্থরা’—হেসে বলছিলেন রানী। তিনি বলেন, ‘এবার আমি কম ম্যাচ খেলেছি। তরুণদের বেশি সুযোগ দিয়েছি।’
একই দলে খেলেছেন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার নুশরাত জাহান আলো, মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার শারমীন সুলতানা শিরিন, মহিলা ফিদে মাস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস, মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার নীলাভা চৌধুরী ও মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা।
নৌবাহিনী দলে খেলেন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার আহমেদ ওয়ালিজা, মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ, মহিলা ফিদে মাস্টার নোশিন আঞ্জুম, মহিলা ফিদে মাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু ও মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার কাজী জারিন তাসনিম।
১০ পয়েন্ট নিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পুলিশ দল এবার তৃতীয় হয়েছে। পণ পাওয়ার চেস ক্লাব ৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ, মানহা’স ক্যাসেল ৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম ও উত্তরা সেন্ট্রাল চেস ক্লাব ৪ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ।
আজ বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ক্রীড়াকক্ষে সপ্তম ও শেষ রাউন্ডে আনসার ৪-০ গেম পয়েন্টে সাউথ পয়েন্ট স্পোর্টস ক্লাব (দাবা)-কে, নৌবাহিনী ৪-০ গেম পয়েন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা ক্লাব, মহিলা দলকে হারায়।
বোর্ড পুরস্কার পান যথাক্রমে: প্রথম বোর্ডে বাংলাদেশ পুলিশ দাবা ক্লাবের মহিলা ফিদে মাস্টার তনিমা পারভীন, দ্বিতীয় বোর্ডে বাংলাদেশ আনসারের মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার নুশরাত জাহান আলো, তৃতীয় বোর্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার নোশিন আনজুম।
২০২১ প্রথম মহিলা দাবা লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ২০২৩ আসরে বাংলাদেশ পুলিশ দাবা ক্লাব। এবার ছিল তৃতীয় আসর।