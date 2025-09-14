বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানবী জেফারসন–উডেন

নতুন দ্রুততম মানবী পেল বিশ্ব।
টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেলিসা জেফারসন–উডেন। ১০.৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড গড়েছেন ২৪ বছর বয়সী এই স্প্রিন্টার।
এত কম সময় নিয়ে এর আগে কেউ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। সব মিলিয়ে এটি এই ইভেন্টে সর্বকালের চতুর্থ দ্রুততম দৌড়।
দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার টিয়া ক্লেটন; সময় নিয়েছেন ১০.৭৬ সেকেন্ড। তৃতীয় হয়েছেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সেন্ট লুসিয়ার জুলিয়েন আলফ্রেড; তাঁর দৌড় শেষ করতে লেগেছে ১০.৮৪ সেকেন্ড।
প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতা জেফারসেন–উডেনকেই এবার আলফ্রেডের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হচ্ছিল। কারণ, এই মৌসুমে জেফারসেন–উডেনই সবচেয়ে দ্রুত দৌড়েছেন।
যদিও হিটে জেফারসন-উডেনের (১০.৯৯ সেকেন্ড) চেয়ে কম সময় নিয়েছিলেন সেন্ট আলফ্রেড (১০.৯৩)। কিন্তু আসল লড়াইয়ে তিনি পেরে উঠলেন না।
নিজের শেষ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নামা জ্যামাইকান তারকা শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইস মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে হয়েছেন ষষ্ঠ; দৌড় শেষ করতে তাঁর লেগেছে ১১.০৩ সেকেন্ড।