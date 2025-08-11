৩২ কেজি ওজনের মাছ শিকার করে ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা জিতলেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি

ইয়টটির নাম ‘ক্যাচ ২৩’—দাম প্রায় ৮০ লাখ ডলার। বিলাসবহুল এই ইয়টের মালিক বাস্কেটবলে সর্বকালের অন্যতম সেরা মাইকেল জর্ডান। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ওশান সিটিতে মর্যাদাপূর্ণ হোয়াইট মার্লিন ওপেন মাছ ধরার প্রতিযোগিতায় নিজের ইয়ট নিয়ে অংশ নেন জর্ডান। তাঁর মাছ ধরার দল ৭১ পাউন্ড (৩২.২০ কেজি) ওজনের মার্লিন মাছ ধরে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে।
সাগরের গভীরে ৫২ বছরের পুরোনো এই মাছ ধরার এ প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ দিনে বড়শি দিয়ে মার্লিন মাছটি ধরেন জর্ডানের দলের ট্রে ‘ক্রিকেট’ ম্যাকমিলান। পৃথিবীর অন্যতম বড় ও ধনী এ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে ৪ লাখ ডলার (প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকা) জিতেছে জর্ডানের দল এবং তাঁর ইয়ট।
জর্ডানের ইয়ট মাছ ধরে ওশান সিটির হারবারে ফিরে আসে ‘সিরাস’ গান বাজিয়ে —জর্ডান শিকাগো বুলসে খেলার সময় তাঁর দল কোর্টে প্রবেশের সময় এ সংগীত বাজানো হতো। প্রতিযোগিতার লাউডস্পিকারেও একই গান বাজানো হয়। ৬২ বছর বয়সী ছয়বারের এনবিএ চ্যাম্পিয়ন জর্ডান তখন তাঁর ক্রু সদস্যদের নিয়ে ইয়টে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জর্ডানের ছেলে ও সাবেক কলেজ বাস্কেটবল খেলোয়াড় মার্কাস জর্ডান।
শিকার করে আনা মার্লিন মাছটির ওজন মাপার পর ঘোষণা করা হয়, জর্ডানের দল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন—তখন ক্যাচ ২৩ ইয়টের সবাই আনন্দে ফেটে পড়েন। প্রথম হন মাছ ধরার দল ‘বিলফিশার’ এর ড্যান গফ। ৭২ পাউন্ড ওজনের (৩২.৬৫ কেজি) মার্লিন ধরে জর্ডানদের ১০ গুণ ৪২ লাখ ডলার (প্রায় ৫১ কোটি ৪ লাখ টাকা) জিতেছেন তিনি। মার্লিন সাগরে দ্রুতগতিসম্পন্ন মাছ। বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, ঘণ্টায় প্রায় ৮০ মাইল গতিতে এই মাছ পানির মধ্যে সাঁতার কাটতে পারে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জর্ডানের মাছ ধরার কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ছবিতে দেখা যায়, তীরে ফিরে আসার পর তিনি মাছসহ ক্রুদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, জর্ডান ইয়টে বসে আছেন এবং তাঁর পেছনে ইয়টের জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছে ভিড় করা মানুষের মুখ। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে আগ্রহ তো ছিলই পাশাপাশি এনবিএ কিংবদন্তিকে এক ঝলক দেখার জন্য সম্ভবত জড়ো হয়েছিলেন অনেকেই।
প্রতিযোগী জিমি ডেভিড এই প্রতিযোগিতাকে মাছ ধরার ‘সুপার বোল’ হিসেবে বর্ণনা করেন, বিশেষ করে জর্ডানের মতো তারকার উপস্থিতির জন্য। ‘কোস্ট টিভি’কে ডেভিড বলেন, ‘সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট, সারা দুনিয়া থেকে মানুষ। মাইকেল জর্ডান, আরও কত রকম মানুষ। শুনেছি নৌবাহিনীর সচিবও এসেছেন এবং আরও অনেক সেলিব্রিটি। আর এখানে সেরা মাছশিকারিরা আসেন। এটা নিশ্চিতভাবে—সুপার বোল।’