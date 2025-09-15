হিটে ৯ জনের মধ্যে ৯ম বাংলাদেশের নাজিমুল

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে হতাশই করেছেন নাজিমুল হোসেন। আজ জাপানের টোকিওতে ছেলেদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে নিজের হিটে ৯ জনের মধ্যে ৯ম হয়েছেন সেনাবাহিনীর এই হার্ডলার।
নাজিমুলের হিটে ৪৮.৩৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম হয়েছেন নাইজেরিয়ান এজেকিয়েল নাথনিয়েল। নাজিমুলের লেগেছে ৫২.৪৭ সেকেন্ড, যা তাঁর সেরা সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। সব মিলিয়ে ৪০০ মিটার হার্ডলসে অংশ নেন ৪৪ জন। যার মধ্যে ৪২তম হয়েছেন নাজিমুল।
গত মাসে সামার অ্যাথলেটিকসের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫২.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছিলেন নাজিমুল। তার আগে গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসের একই ইভেন্টে ৩২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙেন ২৬ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট। তখন তাঁর লেগেছিল ৫০.৮৪ সেকেন্ড।
এ নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তৃতীয়বার অংশগ্রহণ করলেন নাজিমুল। গত মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৬তম এশিয়ান অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। সেবার তিনি দৌড় শেষ করতে সময় নেন ৫২.৩৬ সেকেন্ডে। তার আগে গত বছরের জুনে মালয়েশিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে টাইমিং ছিল ৫৪.১৬ সেকেন্ড।
এর আগে ২০২৩ সালে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন ইমরানুর। সেবার ১০০ মিটারে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হিটে প্রথম হয়েছিলেন তিনি। আর দ্বিতীয় রাউন্ডে ১০.৪১ টাইমিং করেও সেমিফাইনালে ওঠা হয়নি ইমরানুরের।
২০১৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ৫ বছর পর ২০২২ সালে প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন নাজিমুল। তাঁর শুরুটা হয়েছিল ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতে। এরপর নাম লেখান ৪০০ মিটার হার্ডলসে, যেখানে এরই মধ্যে পরপর তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন।
১৩ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া বিশ্ব অ্যাথলেটিকস শেষ হবে ২১ সেপ্টেম্বর। যেখানে ২০০ দেশের ২ হাজারের বেশি অ্যাথলেট ৪৯টি ভিন্ন ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।