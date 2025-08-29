এগিয়ে গিয়েও মালয়েশিয়ার কাছে হার বাংলাদেশের

এক গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ হকির প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ায় কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। আশরাফুল ইসলাম বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন।
ভারতের রাজগিরের বিহার স্পোর্টস হকি স্টেডিয়ামে আজ ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে দারুণ লড়াই করে বাংলাদেশ। মালয়েশিয়া একাধিকবার সুযোগ তৈরি করলেও বাংলাদেশের জমাট রক্ষণের কারণে সুবিধা করতে পারেনি।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন বাংলাদেশের আশরাফুল। কিন্তু এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি মশিউর রহমানের দল। ২৪ মিনিটে আশ্রান হামসানি গোল করে মালয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান। ১-১ সমতায় শেষ হয় দ্বিতীয় কোয়ার্টার।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দুই দলই গোলের জন্য হন্যে হয়ে আক্রমণ করে। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগিয়ে মালয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন আখিমুল্লাহ। স্কোরলাইন ২-১ হওয়ার পর বাংলাদেশ একটু তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ চালায়৷ তাতে অবশ্য গোল আদায় করতে পারেনি। উল্টো চতুর্থ কোয়ার্টারে আরও দুই গোল হজম করেছে।
ধারেভারে বাংলাদেশের চেয়ে বেশ এগিয়ে মালয়েশিয়া। র্যাঙ্কিংয়ে তারা বাংলাদেশ থেকে ১৭ ধাপ এগিয়ে। ২০২২ এশিয়া কাপে এই মালয়েশিয়ায় কাছে ৮-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। তার আগে ২০১৮ এশিয়ান গেমসে একই প্রতিপক্ষের কাছে বাংলাদেশ হারে ৭-০ গোলে।
এবারের এশিয়া কাপে অবশ্য খেলারই কথা ছিল না বাংলাদেশের। সুযোগটা আসে পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আগামী হকি বিশ্বকাপের বাছাইয়ে জায়গা করে নিতে পারবেন ওবায়দুল হোসেন-বিপ্লব কুজুররা।
আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ হকি। এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলবে ১৬ দলের এই আসরে। শীর্ষ ছয়ে থাকা বাকি পাঁচ দল আগামী ফেব্রুয়ারিতে খেলবে হকির বিশ্বকাপ বাছাই।
১৯৮২ সালে শুরু হওয়া এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ১১ বার অংশ নিয়েছে। সর্বোচ্চ প্রাপ্তি পঞ্চম স্থান অর্জন। এবার মালয়েশিয়া ও চায়নিজ তাইপের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রুপে অবশ্য টুর্নামেন্টের সেরা দলও আছে, পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া।
নিজেদের গ্রুপের দলগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (২৯তম) পরে আছে শুধু চায়নিজ তাইপে (৩৮তম)। মালয়েশিয়া র্যাঙ্কিংয়ে ১২তম, দক্ষিণ কোরিয়া ১৩তম। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ, ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া।