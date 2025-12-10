বিকেএসপিতে কিংবদন্তিদের নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের সন্মাননাও জানানো হয়
বিকেএসপিতে কিংবদন্তিদের নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের সন্মাননাও জানানো হয়
অন্য খেলা

বিকেএসপিতে উন্মোচিত ৫০ কিংবদন্তির নামফলক

ক্রীড়া প্রতিবেদক ঢাকা

বাংলাদেশের খেলাধুলায় প্রতিভা তৈরির সবচেয়ে বড় আঁতুড়ঘর বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। ৩৯ বছরের পথচলায় এখান থেকে উঠে এসেছেন অসংখ্য তারকা। তাঁদের মেধা, শৃঙ্খলা আর পরিশ্রমে দেশের ক্রীড়াঙ্গন বারবার গর্বিত হয়েছে। সেই দীর্ঘ যাত্রাকে সম্মান জানাতে আজ উন্মোচন করা হলো বিকেএসপির ‘৫০ লিজেন্ডারি খেলোয়াড়’-এর নামফলক। এই কীর্তিমান ক্রীড়াবিদদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।

বিকেএসপির অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলাম। তিনি ৫০ কিংবদন্তিকে আলোকিত মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়, এসব খেলোয়াড়ের আলোয় বিকেএসপি ও দেশ উজ্জ্বল হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কিংবদন্তিদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও বিকেএসপির উত্তরীয় পরিয়ে দেন তিনি।

বিকেএসপির মহাপরিচালকের হাত থেকে সম্মাননা স্মারক নিচ্ছেন ক্রিকেটার মারুফা আক্তার

অনুষ্ঠানে দেশের ক্রিকেট, ফুটবল, আর্চারি, শুটিং, অ্যাথলেটিকস, হকি এবং অন্যান্য ক্রীড়া ইভেন্টে আন্তর্জাতিক সাফল্য পাওয়া প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নাম ‘বিকেএসপি লিজেন্ডস’ তালিকায় যুক্ত করে তা উন্মোচন করা হয়। বিকেএসপির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অডিও ভিজ্যুয়াল সেশন শেষে মহাপরিচালক সবাইকে নিয়ে একটি র‍্যালিতে অংশ নেন। পরে প্রশাসনিক ভবনের বিপরীতে কিংবদন্তিদের নামসংবলিত ফলকও উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিকেএসপির শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

Also read:বিশ্বকাপে চমক দেখানো মেহরাব-আমিরুলরা খেলার মধ্যেই থাকতে চান

বিকেএসপি লিজেন্ডস’ তালিকায় যাঁরা আছেন:

বিকেএসপির ৫০ লিজেন্ডের তালিকায় আছেন ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, শুটিং, সাঁতার, আর্চারি, অ্যাথলেটিকস, বাস্কেটবল, বক্সিং ও টেনিসের তারকারা।

ক্রিকেট: নাঈমুর রহমান, মুশফিকুর রহিম, আবদুর রাজ্জাক, সাকিব আল হাসান, শারমিন আক্তার, ফারজানা হক, মুমিনুল হক, লিটন দাস ও মারুফা আক্তার।

র‍্যালিতে সম্মাননা পাওয়া বিকেএসপির ক্রীড়াবিদরা

ফুটবল: মাসুদ রানা, হাসান আল মামুন, মনোয়ার হোসেন, ফিরোজ মাহমুদ টিটু, জাহিদ হাসান এমিলি, জাহিদ হোসেন, মামুনুল ইসলাম, হেমন্ত ভিনসেন্ট বিশ্বাস, আঁখি খাতুন, রহমত মিয়া, ঋতুপর্ণা চাকমা, আফঈদা খন্দকার ও শেখ মোরছালিন।

হকি: আ ন ম মামুন উর রশীদ, আলমগীর আলম, টুটুল কুমার নাগ, মাহাবুবুল এহসান রানা, রাসেল মাহমুদ জিমি ও মামুনুর রহমান চয়ন।

সম্মাননা পাওয়া ক্রীড়াবিদদের গার্ড অনার দেন বিকেএসপির বর্তমান শিক্ষার্থীরা

শুটিং: আসিফ হোসেন খান, শারমিন আক্তার ও আবদুল্লাহ হেল বাকি।

সাঁতার: কারার মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মাহফিজুর রহমান সাগর ও মাহফুজা খাতুন শীলা।

আর্চারি: হাকিম আহমেদ রুবেল, মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান, দিয়া সিদ্দিকী, আবদুর রহমান আলিফ ও সাগর ইসলাম।

অ্যাথলেটিকস: বিমল চন্দ্র তরফদার, ফৌজিয়া হুদা জুই, মেজবাহ আহমেদ, জহির রায়হান ও শিরিন আক্তার।

বাস্কেটবল: মিঠুন কুমার বিশ্বাস, সামসুজ্জামান খান ও খালেদ মাহমুদ আকাশ।

বক্সিং: আবদুর রহিম।

টেনিস: এস কে মহিউদ্দিন ওয়ালিউল্লাহ ঝিলান।

Also read:কোন মন্ত্রে সফল অধিনায়ক আকবর
আরও পড়ুন